Özgür Özel haklarını arayan işçileri salondan attırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı’nda konuşma yapmak için sahneye çıktığında, Çiğli Belediyesinden işten çıkartılan işçiler tarafından alkış ve düdükle protesto edildi.