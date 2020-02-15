Video Haber Pakistan Başbakanı Imran Khan'dan Pakistan seyahatini özetleyen sözler "Erdoğan Pakistan'da seçime girse kazanır" | Video

Pakistan Başbakanı Imran Khan'dan Pakistan seyahatini özetleyen sözler "Erdoğan Pakistan'da seçime girse kazanır" | Video

Pakistan Başbakanı Imran Khan'dan Pakistan seyahatini özetleyen sözler
15.02.2020 | 15:21

Pakistan Başbakanı Imran Khan, Pakistan Meclisi'ndeki konuşmasında; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Khan, Erdoğan'ın Pakistan'da seçime girmesi halinde kazanacağını da sözlerine ekledi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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