Pazarlıklar başladı! Memur ve emekliler dikkat! 2 yıllık memur zammı için belirleyici olacak | Video

Son dakika haberi...Memurların toplu sözleşme süreci bugün başladı. 2 yıl boyunca memur zammı için doğrudan belirleyici olacak toplu sözleşme zammı belirlenecek. Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü kulağı bu toplantılarda... Toplantının açılışını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Işıkhan, şimdiye kadar hiçbir kamu çalışanını enflasyona ezdirmediklerini belirterek, "Milli refahımızı hedefleyen, sosyal devlet ve katılımcı yönetim anlayışımızın en belirgin nişanesi olan toplu sözleşme sürecimizin ülkemiz çalışma hayatı adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.