Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit düşen Emre Taşkın’ın son videosu ortaya çıktı!
Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit düşen Malatyalı P. Söz. Er Emre Taşkın’ın son videosu ortaya çıktı. Videoda arkadaşına seslenen Şehit Taşkın'ın, 'Şehit olursam bu videoyu paylaş' demesi yürekleri dağladı.
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