Video Haber PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisine gözaltı | Video
PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisine gözaltı | Video

PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisine gözaltı | Video

05.10.2021 | 09:50

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FETÖ/PDY örgütünün deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, halen 14'ü aktif görevde, 8'i eski PETKİM Petrokimya A.Ş.'nin çalışanı olan ikisi bayan 20'si erkek toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY örgütünün deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında örgütle irtibatlarını gösterecek nitelikte beyan, Bylock kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı, KHK ile kapatılan dernek üyeliği ve iş yeri SGK kaydı bulunun PETKİM Petrokimya A.Ş. ve Star Rafineri çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Mühendis, teknisyen, tekniker, satış elemanı, şoför vb. görevleri icra eden, halen 14'ü aktif görevde, 8'i eski PETKİM çalışanı olan ikisi bayan 20'si erkek 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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