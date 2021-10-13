Provokatör Metin Cihan'ın kirli sicili! Dosyası kabarık çıktı: Hırsızlık, FETÖ ve PKK desteği... | Video

Sosyal medyada birçok yalan ve iftirayı ortaya atarak algı operasyonuna soyunan Metin Cihan ile ilgili çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Metin Cihan'ın asıl isminin Cihan Yücel olduğu, ablasının da PKK/KCK'lı bi terörist olduğu öğrenildi. Yücel'in, sicilinin de hayli kabarık olduğu, birçok suçtan adli kayıtlarının bulunduğu saptandı.