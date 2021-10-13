Video Haber Provokatör Metin Cihan'ın kirli sicili! Dosyası kabarık çıktı: Hırsızlık, FETÖ ve PKK desteği... | Video
Provokatör Metin Cihan'ın kirli sicili! Dosyası kabarık çıktı: Hırsızlık, FETÖ ve PKK desteği... | Video

Provokatör Metin Cihan'ın kirli sicili! Dosyası kabarık çıktı: Hırsızlık, FETÖ ve PKK desteği... | Video

13.10.2021 | 01:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Provokatör Metin Cihan’ın kirli sicili! Dosyası kabarık çıktı: Hırsızlık, FETÖ ve PKK desteği... | Video 01:49
Provokatör Metin Cihan'ın kirli sicili! Dosyası kabarık çıktı: Hırsızlık, FETÖ ve PKK desteği... | Video 13.10.2021 | 01:37
SON DAKİKA | 12 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 00:38
SON DAKİKA | 12 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 13.10.2021 | 01:33
Millet İttifakı’nın parlamenter sistem çelişkisi | Video 06:51
Millet İttifakı'nın parlamenter sistem çelişkisi | Video 12.10.2021 | 21:25
Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandala imza attı: Demirtaş’a özgürlük istedi, PKK demeden terörü kınadı | Video 00:35
Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandala imza attı: Demirtaş'a özgürlük istedi, PKK demeden terörü kınadı | Video 12.10.2021 | 21:13
Ege’de fırtına! Minare zarar gördü | Video 00:15
Ege'de fırtına! Minare zarar gördü | Video 12.10.2021 | 18:39
Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçından devre arası notları | Video 00:22
Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçından devre arası notları | Video 12.10.2021 | 18:06
Mahmut Övür | İmamoğlu’na karşı Yavaş kartı 04:01
Mahmut Övür | İmamoğlu’na karşı Yavaş kartı 12.10.2021 | 17:52
TÜGVA mesnetsiz iddialara tek tek cevap verdi! Yalan haberlere karşı basın açıklaması yapıldı | Video 06:17
TÜGVA mesnetsiz iddialara tek tek cevap verdi! Yalan haberlere karşı basın açıklaması yapıldı | Video 12.10.2021 | 17:43
Yavuz Donat | Her derde deva kaya tuzu 05:32
Yavuz Donat | Her derde deva kaya tuzu 12.10.2021 | 17:50
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı 00:30
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı 12.10.2021 | 17:21
Mehmet Barlas | Bunlar ittifak değil itilaf partileridir 02:30
Mehmet Barlas | Bunlar ittifak değil itilaf partileridir 12.10.2021 | 14:31
Burhanettin Duran | ‘Siyasi cinayetler’ polemiği 04:54
Burhanettin Duran | ‘Siyasi cinayetler’ polemiği 12.10.2021 | 14:29
SON DAKİKA: El-Bab’da terör saldırısı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:23
SON DAKİKA: El-Bab'da terör saldırısı! Olay yerinden ilk görüntüler... 12.10.2021 | 11:47
SON DAKİKA! Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na zor sorular: Ya evet de ya da hayır! Boş kağıt verirsen... 41:40
SON DAKİKA! Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na zor sorular: Ya evet de ya da hayır! Boş kağıt verirsen... 12.10.2021 | 11:19
Hasan Basri Yalçın | Fransa, endişeli ama saldırgan 03:14
Hasan Basri Yalçın | Fransa, endişeli ama saldırgan 12.10.2021 | 11:26
Haşmet Babaoğlu | Neler oluyor? 02:59
Haşmet Babaoğlu | Neler oluyor? 12.10.2021 | 11:17
İstanbul’da birliğindeki odasında ölü bulunan Bilgisayar Mühendisi Teğmen Yaşar Eskicioğlu Nazilli’de toprağa verildi 05:25
İstanbul'da birliğindeki odasında ölü bulunan Bilgisayar Mühendisi Teğmen Yaşar Eskicioğlu Nazilli'de toprağa verildi 12.10.2021 | 09:16
9 ay süren takibin ardından 28 ilde  eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” 01:36
9 ay süren takibin ardından 28 ilde  eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” 12.10.2021 | 09:04
SON DAKİKA: FETÖ’nün kriptolarına operasyon: Aralarında TSK ve Emniyet mahrem imamları da var! 01:24
SON DAKİKA: FETÖ’nün kriptolarına operasyon: Aralarında TSK ve Emniyet mahrem imamları da var! 12.10.2021 | 09:02
ABD’de bir uçak yerleşim yerine düştü | Video 00:46
ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü | Video 12.10.2021 | 00:13

Sosyal medyada birçok yalan ve iftirayı ortaya atarak algı operasyonuna soyunan Metin Cihan ile ilgili çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Metin Cihan'ın asıl isminin Cihan Yücel olduğu, ablasının da PKK/KCK'lı bi terörist olduğu öğrenildi. Yücel'in, sicilinin de hayli kabarık olduğu, birçok suçtan adli kayıtlarının bulunduğu saptandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA