Putin: "Egemen bir Filistin devleti kurulmasını öngören BM kararlarının uygulanması gerekiyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "İsrail ile Filistin arasındaki çatışma, ABD'nin Orta Doğu politikasının başarısızlığıdır. Bölgedeki çatışmanın çözümü ve egemen bir Filistin devleti kurulmasını öngören Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması gerekiyor" dedi.