Putin: "Türkiye'de planlanan doğal gaz transfer merkezine herkes ilgi duyuyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Enerji Haftası'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz transfer merkezine herkesin ilgi duyduğunu ifade etti.