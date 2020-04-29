Rize'de UFO'ları gören vatandaşlar Kelime-i Şehadet getirdi | Video

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Sivritepe köyünde, gökyüzündeki sıralı parlak cisimler, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, parlak cisimler, bir süre boyunca gökyüzünde süzülüp, gözden kayboluyor. Görüntüleri kayda alan Savaş Büyükterzi, "Büyük heyecanla birlikte panikledik. O panikle Kelime-i Şahadet getirdik" dedi.