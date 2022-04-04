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OTOMATİK OYNAT
03:40
Rus ordusunu engellemek için patlatılan Irpin Köprüsü görüntülendi | Video 04.04.2022 | 18:38
13:41
00:56
02:22
03:12
Engin Ardıç | Gecenin içinden davul sesleri 04.04.2022 | 16:12
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Melih Altınok | Toksik muhalefet 04.04.2022 | 14:58
02:18
Mehmet Barlas | Ukrayna'ya rahat yok 04.04.2022 | 13:52
01:55
01:36
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Son Dakika: Haydarpaşa'da 197 metrelik yük gemisi karaya oturdu! | Video 04.04.2022 | 12:06
02:24
“Modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var” | Video 04.04.2022 | 01:04
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Rusya, Odessa’da akaryakıt deposunu vurdu | Video 03.04.2022 | 18:18
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Kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme | Video 03.04.2022 | 18:03
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Ukrayna’nın Kiev bölgesinde yer alan ve Rus ordusunun başkent Kiev’e ilerleyişini engellemek için geçtiğimiz haftalarda patlatılan Irpin Köprüsü görüntülendi.