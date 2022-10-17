Rus savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı | Video

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Yeysk kentinde savaş uçağının bir binaya düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı açıklandı. Savaş uçağının düşme anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.