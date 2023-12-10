Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılması kabul edilemez”
Katar'da düzenlenen Doha Forumu’na video konferans yoluyla katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını eleştirerek, “Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılması kabul edilemez” dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:32
01:10
09:52
2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu 10.12.2023 | 22:47
03:13
Enduro yarışları nefes kesen görüntülere sahne oldu 10.12.2023 | 22:49
08:55
Türkiye ve Katar, bulut teknolojilerine öncülük edecek | Video 10.12.2023 | 12:21
02:39
Bakan Yerlikaya: "Operasyonlarda 78 mağara ve sığınak imha edildi" | Video 10.12.2023 | 10:24
01:08
Bursa'da yol verme kavgası: Caddeyi ringe çevirdiler | Video 09.12.2023 | 18:55
39:25
02:27
00:43
100 bin liralık ziynet eşyası çaldı… Yaşı 16, suç kaydı 21… 09.12.2023 | 11:07
00:37
İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu madde satıcılarına suçüstü! 09.12.2023 | 11:07
01:54
Kocaeli'de fabrika yangını... Olay yerinden son dakika görüntüleri kamerada! 09.12.2023 | 08:55
00:56
Bursa'da 17 kaçak göçmen yakalandı 09.12.2023 | 08:55
00:41
Aç kalan tilki tavuklara ve horoza böyle saldırdı 08.12.2023 | 23:24
07:00
Palandöken’de nefes kesen sezon açılışı 08.12.2023 | 22:49
06:39
00:38
Kocaeli'de silahla yaralama zanlıları yakalandı! 08.12.2023 | 21:55
02:45
Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı 08.12.2023 | 18:16
02:52
Yıllardır kullanılan sokağı ‘benim’ diyerek kapattı 08.12.2023 | 18:16
24:40
Başkan Erdoğan: "Postallı medya mensuplarını unutmayacağız" | Video 08.12.2023 | 15:31