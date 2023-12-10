Video Haber Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılması kabul edilemez”
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılması kabul edilemez”

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılması kabul edilemez”

10.12.2023 | 22:50

Katar'da düzenlenen Doha Forumu’na video konferans yoluyla katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını eleştirerek, “Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılması kabul edilemez” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılması kabul edilemez” 05:32
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılması kabul edilemez” 10.12.2023 | 22:50
Diyarbakır’da doğa yürüyüşünde mahsur kalan grubun geçişini AFAD ekipleri sağladı 01:10
Diyarbakır’da doğa yürüyüşünde mahsur kalan grubun geçişini AFAD ekipleri sağladı 10.12.2023 | 22:50
2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu 09:52
2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu 10.12.2023 | 22:47
Enduro yarışları nefes kesen görüntülere sahne oldu 03:13
Enduro yarışları nefes kesen görüntülere sahne oldu 10.12.2023 | 22:49
Türkiye ve Katar, bulut teknolojilerine öncülük edecek | Video 08:55
Türkiye ve Katar, bulut teknolojilerine öncülük edecek | Video 10.12.2023 | 12:21
Bakan Yerlikaya: Operasyonlarda 78 mağara ve sığınak imha edildi | Video 02:39
Bakan Yerlikaya: "Operasyonlarda 78 mağara ve sığınak imha edildi" | Video 10.12.2023 | 10:24
Bursa’da yol verme kavgası: Caddeyi ringe çevirdiler | Video 01:08
Bursa'da yol verme kavgası: Caddeyi ringe çevirdiler | Video 09.12.2023 | 18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı’nda önemli açıklamalar 39:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'nda önemli açıklamalar 09.12.2023 | 15:38
Emine Erdoğan’dan Türkiye’nin Gönüllüleri Buluşması programına ilişkin paylaşım 02:27
Emine Erdoğan'dan "Türkiye'nin Gönüllüleri Buluşması" programına ilişkin paylaşım 09.12.2023 | 13:43
100 bin liralık ziynet eşyası çaldı… Yaşı 16, suç kaydı 21… 00:43
100 bin liralık ziynet eşyası çaldı… Yaşı 16, suç kaydı 21… 09.12.2023 | 11:07
İstanbul Bağcılar’da uyuşturucu madde satıcılarına suçüstü! 00:37
İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu madde satıcılarına suçüstü! 09.12.2023 | 11:07
Kocaeli’de fabrika yangını... Olay yerinden son dakika görüntüleri kamerada! 01:54
Kocaeli'de fabrika yangını... Olay yerinden son dakika görüntüleri kamerada! 09.12.2023 | 08:55
Bursa’da 17 kaçak göçmen yakalandı 00:56
Bursa'da 17 kaçak göçmen yakalandı 09.12.2023 | 08:55
Aç kalan tilki tavuklara ve horoza böyle saldırdı 00:41
Aç kalan tilki tavuklara ve horoza böyle saldırdı 08.12.2023 | 23:24
Palandöken’de nefes kesen sezon açılışı 07:00
Palandöken’de nefes kesen sezon açılışı 08.12.2023 | 22:49
Böyle inat görülmedi: ’Önce sen geç’ deyip karar vermek için yazı tura attılar 06:39
Böyle inat görülmedi: 'Önce sen geç' deyip karar vermek için yazı tura attılar 08.12.2023 | 21:52
Kocaeli’de silahla yaralama zanlıları yakalandı! 00:38
Kocaeli'de silahla yaralama zanlıları yakalandı! 08.12.2023 | 21:55
Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı 02:45
Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı 08.12.2023 | 18:16
Yıllardır kullanılan sokağı ‘benim’ diyerek kapattı 02:52
Yıllardır kullanılan sokağı ‘benim’ diyerek kapattı 08.12.2023 | 18:16
Başkan Erdoğan: Postallı medya mensuplarını unutmayacağız | Video 24:40
Başkan Erdoğan: "Postallı medya mensuplarını unutmayacağız" | Video 08.12.2023 | 15:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA