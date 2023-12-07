Saçlarından çekip yerde tekmelediler: Genç kızın yaşadığı korku dolu anlar kamerada

Beylikdüzü’nde bir kız grubu, arkadaşını “gezmeye gidelim” diyerek dışarıya çıkardı. Genç kızlar bir restoran tuvaletinde arkadaşları A.K.’yi darp edip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.