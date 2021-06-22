Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Ünlüler 'Sağlığımız için kolları sıvayalım' mesajı verdi! | Video
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Koca, ünlü oyuncular Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı yeni koronavirüs aşısı kamu spotu videolarını paylaştı.