Sağlık Bakanı Koca memleketinde konuştu, babası duygulandı | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inceleme ve açılış için geldiği memleketi Konya’nın Kulu ilçesinde konuşma yaparken, eğitiminden bahsettiği sırada kendisini dinleyen babası duygulandı. Bakan Koca, kendisiyle fotoğraf çektirip selamlaşmak isteyen hemşehrilerinin arasında güçlükle ilerledi.