Sağlık Bakanı Koca: "Salgın riski kontrol altında" | Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. 448 sağlık çalışanı depremde hayatını kaybettiğini, 528 sağlık çalışanın ise yaralı olduğunu açıklayan Bakan Koca, salgın riskinin kontrol altında olduğunu ifade etti.
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