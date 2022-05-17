Sahte engelli raporuyla yüzlerce kişi emekli olmuş! | Video

Ankara’da hiçbir engeli bulunmayan kişiler, 10 bin lira karşılığında sahte evraklarla özel ve kamu hastane çalışanları aracılığı ile engelli sağlık raporu çıkarttırarak emekli oldukları ortaya çıktı. Mali polis, şebekeyi 9 ay boyunca adım adım takibe aldı ve tespit ettiği 17 kişiyi Hakem Hastanesine sevk ettirerek engelli değil sağlıklı olduklarını ortaya çıkardı. Sahte rapor çetesi, rapor almak isteyen kişilere muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonu yüksek çıkarması için zeytin yedirdi. Bununla da yetinmeyen şebeke, hasta olmayan kişilerin yerine çete üyelerinden şeker, tansiyon hastası olanlar kan tahlili verdirdi. Mali polisin 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken yapılan çalışmalarda yaklaşık 5 milyon lira kamu zararının önüne geçildi.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, hiçbir engel bulunmayan kişilere 10 bin lira karşılığında sahte evraklarla bazı özel ve kamu hastanelerinde çalışanlar aracılığıyla engelli sağlık raporu çıkararak emekli olmalarını sağladıklarını tespit etti. Ankara Mali polisin titizlikle yürüttüğü soruşturma detaylarına SABAH ulaştı.

Sahte rapor çetesi, rapor isteyen kişilerden 10 bin lira karşılığında engelli sağlık raporu için uygulanan "Balthazard" adı verilen engel oranı hesaplama yönteminin sürecin başından sonuna kadar takip ettikleri ve işlemlerin başında kendilerinin durduğu ortaya çıktı. Şebeke, birden fazla hastalığı ve engeli varmış gibi tetkik ve tedaviye yönlendirdikleri belirlendi. Kalp rahatsızlığına 20 puan, şeker hastalığına 10 puan, uyku apnesi 15 puan şeklinde toplam 45 puan düzenleyerek raporlarda yüzde 40 ve üzeri çalışma gücü oranını kaybettikleri yönünde sahte engelli raporu düzenleyerek emeklilik hakkı kazandırdıkları tespit edildi.

Çete üyelerinin rapor oranlarını yükseltmek için uyguladıkları yöntemler arasında; kişilerin hasta olmamasına rağmen doktorlara aileden gelen genetik hastalıklarının bulunduğunu, çeşitli kalp, şeker, tansiyon gibi rahatsızlıklarının olduğunu söylemeleri yönünde telkinde bulundukları ve hastanın öykü bölümüne yazdırdıkları öğrenildi. Düzenlenen evrakların birçoğunun sahte olarak hazırlandı.

KAN ŞEKERİ İÇİN PİRİNÇ, TANSİYON İÇİN ZEYTİN YEDİRMİŞLER

Muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonu yüksek çıkarması için zeytin yedirdikleri tespit edildi. Hasta olmayan kişilerin yerine çete üyelerinden şeker, tansiyon hastası olanlar kan tahlili verdiği belirlendi. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilere özel hastanelerde anjiyo işlemi yaptırdıkları, daha sonra devlet hastanesine giderek heyet raporu aldıkları ortaya çıktı.

MALİ POLİS 17 KİŞİYİ HAKEM HASTANESİNE GÖTÜRDÜ

Çete üyelerinin rapor alarak emekli ettiği belirlenen 17 kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri refakatinde Hakem Hastanesine sevki yapılarak mukayese raporu düzenlenmesi sağlandı. Ekiplerin refakat ederek aldırdığı yeni raporlarda 13 kişinin yüzde 40 ve üzeri çalışma gücü oranını kaybetmediği, ilk raporun sahteliğinin tespit etmiş oldu. Çetenin aynı yöntemle 15 kişi daha bu şekilde rapor almaya çalıştıkları telefon dinlemelerinde tespit edilmesinin ardından hastane görevlileri uyarılarak rapor almalarının önüne geçildi.

ENGELLİLERE TANINAN HAKLARDAN YARARLANMIŞLAR

Rapor alarak emekli olan kişilerin "Engelli Kimlik Kartı" aldıkları, vergi indiriminden yararlandıkları, ASKİ aboneliğinde indirim uygulandığı, ücretsiz EGO otobüs bileti kullandıkları, her ay emekli maaşı aldıkları tespit edildi. İlgili kurumlarla birlikte yapılan çalışmalarda yaklaşık 5 milyon TL kamu zararının önüne geçildi.