Video Haber Şair Nurullah Genç'ten ders niteliğinde anı: Kendi değerlerini merak etmeyen yüz binlerce insan yetiştirdik | Video
Şair Nurullah Genç'ten ders niteliğinde anı: Kendi değerlerini merak etmeyen yüz binlerce insan yetiştirdik | Video

Şair Nurullah Genç'ten ders niteliğinde anı: Kendi değerlerini merak etmeyen yüz binlerce insan yetiştirdik | Video

01.10.2021 | 00:22

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VAV TV'de yayınlanan 'Yüzler ve İzler' adlı programa katılan Şair Nurullah Genç, adeta ders niteliğinde bir anısını izleyenlerle paylaştı. ABD'li bir yüksek mimar ile yaşadıklarını anlatan Genç, kendisinden Erzurum'daki tarihi eseleri anlatmasını isteyen ABD'liye yardımcı olamadığını söyledi. Kendi değerlerimizi merak etmediğimizi fakat başkalarının değerlerini öğrenmek için çaba harcadığımızı vurgulayan Genç, "Türkiye'nin 100 yıllık hali budur işte. Kendini bilmeyen ama başkalarını bilmek için can atan insanlarla doldurduk biz bu ülkeyi. Kendi hazinesini tarihini değerlerini arka planda bırakmış, merak bile etmeyen yüz binlerce insan yetiştirdik. İşte ben o zaman o insanları temsil ediyordum" dedi.

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