Video Haber Sakarya'daki havai fişek patlamasına ilişkin Fahrettin Koca'dan 'zehirli gaz' uyarısı! | Video

Sakarya'daki havai fişek patlamasına ilişkin Fahrettin Koca'dan 'zehirli gaz' uyarısı! | Video

Sakarya'daki havai fişek patlamasına ilişkin Fahrettin Koca'dan 'zehirli gaz' uyarısı! | Video
03.07.2020 | 20:16

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Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlamanın meydana gelmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı geldi. Koca, ''Sakarya Hendek’te, havai fişek fabrikasındaki patlamaya yakın bölgelerde, havaya karışan zehirli gazlara karşı tedbirli olmalıyız'' dedi.

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