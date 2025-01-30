Salih Tuna | Biz bu zekânın neresindeyiz?
Salih Tuna'nın 30.01.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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