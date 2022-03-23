Salih Tuna | O zirveye ne oldu?

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OTOMATİK OYNAT
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02:46
Hilal Kaplan | Babacan'a haksızlık etmeyin 23.03.2022 | 14:49
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Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem | Video 22.03.2022 | 17:32
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Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşüyor | Video 22.03.2022 | 17:30
03:13
Hilal Kaplan | Bilmem mi?.. 22.03.2022 | 14:37
03:47
Salih Tuna | Doktorları ne yapalım? 22.03.2022 | 14:35
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Bakan Akar: "BM yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz" | Video 22.03.2022 | 10:25
Salih Tuna'nın 23.03.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...