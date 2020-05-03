Samsun’da sokaklar koyunlara kaldı | Video

Çin’den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını sonrası alınan sokağa çıkma yasağıyla caddeler boş kaldı. Samsun’daki görüntüler ise şaşırttı. Samsun Atakum’un ünlü sahil bandı koyunların geçidi oldu.