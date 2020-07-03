Sanat dünyası, sosyal medya düzenlemesine nasıl bakıyor? | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından, AK Parti konuyla ilgili kanun teklifi hazırlığına başladı. Peki sanat dünyası sosyal medya düzenlemesine nasıl bakıyor? A Haber'de ekrana gelen Memleket Meselesi'ne konuk olan Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl ve Coşkun Sabah, konuyla ilgili yorumlarda bulundu.
Yayına konserinden bağlanan Coşkun Sabah, "Umuyorum sosyal medyadaki linç kampanyalarından kurtuluruz. Umarım gereken her şey yapılır" diye konuşurken, Orhan Gencebay "Önce insanız. Şerefimizle yaşıyoruz. Birileri ise sosyal medyada ağzına gelen hakaretleri ediyor. Hukukçular gereken cezayı veriyor ama cezalar caydırıcı olmalı." diye konuştu.