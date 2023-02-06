Şanlıurfa’da 19’uncu saatte enkazdan sağ kurtuldu | Video
Şanlıurfa’da bir kız çocuğu 19’uncu saatte enkazdan sağ kurtuldu. Detaylar A Haber’de!
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