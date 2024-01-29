Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti! Olayın detayları A Haber'de!

Son dakika haberleri: İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan saldırı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının 2 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan Kilise rahibi ve Polonya İstanbul Başkonsolosuyla telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, "Faillerin kısa sürede yakalanması için gerekli adımlar atılıyor." dedi.