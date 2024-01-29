Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti! Olayın detayları A Haber'de!
Son dakika haberleri: İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan saldırı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının 2 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan Kilise rahibi ve Polonya İstanbul Başkonsolosuyla telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, "Faillerin kısa sürede yakalanması için gerekli adımlar atılıyor." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:27
39:27
Bakan Uraloğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! 28.01.2024 | 23:50
00:51
İstanbul’da kar yağışı etkili oldu, cadde ve sokaklar beyaza büründü 28.01.2024 | 23:44
06:16
İstanbul’da etkili olan kar yağışı caddeleri beyaza bürüdü 28.01.2024 | 23:09
01:53:41
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan A Haber'e önemli açıklamalar 28.01.2024 | 22:02
04:48
Ataşehir’de yaşlı adama yumruk atıp kaçan saldırgan kamerada 28.01.2024 | 19:35
03:19
31:21
19:28
Başkan Erdoğan: "Şehirlerimizin kaybedecek bir günü yok" | Video 28.01.2024 | 15:37
10:50
00:21
SON DAKİKA! Kilise saldırganları kamerada | Video 28.01.2024 | 14:19
02:00
Sarıyer'de kiliseye silahlı saldırı! Vali Gül'den ilk açıklama | Video 28.01.2024 | 13:55
08:01
Astronot Alper Gezeravcı, uzaydan Samsun'a bağlandı | Video 28.01.2024 | 12:37
05:53
09:46
03:01
Başkan Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti | Video 28.01.2024 | 08:43
24:44
İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 27.01.2024 | 17:16
01:04
İBB Başkan Adayı Murat Kurum SİZTEM İSTANBUL'u tanıttı | Video 27.01.2024 | 16:40
03:56
Mahmut Övür | Soykırımcı İsrail yargılanacak 27.01.2024 | 16:49
02:34
Haşmet Babaoğlu | Haftanın Notları: Bir yanlışlık olmalı! 27.01.2024 | 16:47