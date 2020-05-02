Video Haber Savcı Sayan, oğlu PKK tarafından kaçırılan baba ile Bakan Soylu'yu görüştürdü | Video

Savcı Sayan, oğlu PKK tarafından kaçırılan baba ile Bakan Soylu'yu görüştürdü | Video

Savcı Sayan, oğlu PKK tarafından kaçırılan baba ile Bakan Soylu'yu görüştürdü | Video
02.05.2020 | 22:46
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Eleşkirt ilçesine bağlı Çatkösedağ köyünde yaşayan ve 5 yıl önce oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Bedirhan Çur ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu görüntülü arayarak görüştürdü.

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan ailelere katılan Çur ailesi aylarca burada kalarak eyleme destek verdi. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile eyleme ara verilince memleketine dönerek köyünde çobanlık yapan Bedirhan Çur?u Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, arazide ziyaret etti. Başkan Sayan, Bedirhan Çur'a ulaşmak için araçların giremediği dağlarda birkaç kilometre yürüdü. Kendisine Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde yarım kolileri teslim eden Sayan, baba Bedihan Çur'u görüntülü olarak Bakan Süleyman Soylu ile görüştürdü.

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