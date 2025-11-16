Video Haber Şebnem Bursalı’dan İzmir Büyükşehir’e sert uyarı: "Atamer Mahallesi çöküyor!" | Video
Şebnem Bursalı’dan İzmir Büyükşehir’e sert uyarı:

Şebnem Bursalı'dan İzmir Büyükşehir'e sert uyarı: "Atamer Mahallesi çöküyor!"

16.11.2025 | 10:38

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Konak ilçesine bağlı Atamer Mahallesi’nde vatandaşların yaşadığı yapısal risklere dikkat çekerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulundu. 2018 yılından bu yana süren Onat Tüneli çalışmalarının mahallede ciddi hasarlara yol açtığını belirten Bursalı, “Bir felaket yaşanmadan gerekli adımlar atılmalı” dedi.

Saha ziyaretinde mahalledeki çok sayıda evi inceleyen Bursalı, bazı yapıların dış cephelerinde geniş çatlaklar, zeminlerde yarıklar oluştuğunu, duvarların iç kısımlarında ise neredeyse bir karışlık ayrılmalar bulunduğunu dile getirdi. Mahallede yaşayan vatandaşların yaklaşık bir yıldır evlerinin çökme tehlikesiyle yüz yüze olduğunu ifade eden Bursalı, "3 aylık bebeğiyle yaşayan da var, 90 yaşında anne babasıyla yaşayan da… İnsanlar her gün korku içinde uyanıyor" diye konuştu.

"RANDEVU İSTİYORLAR, MUHATAP BULAMIYORLAR"
Vatandaşların İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan aylardır randevu alamadığını söyleyen Bursalı, "Bu insanlar bir yıldan fazladır seslerini duyurmaya çalışıyor. Ne randevu veriliyor ne de bölgeye gidiliyor. Oysa belediye başkanlığı, rozet çıkarıp tüm kente eşit hizmet etme makamıdır" dedi.

Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş ve parti teşkilatıyla birlikte uzun süredir konuyu takip ettiklerini belirten Bursalı, "Görevimiz siyaset yapmak değil; can güvenliği tehlikede olan vatandaşlarımızın hakkını savunmaktır" ifadelerini kullandı.

"GEREĞİNİ YAPMAZSANIZ BİZ ZORLAYACAĞIZ"
Bursalı, açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne açık bir çağrı yaparak şunları söyledi:

"Bir an önce bölgeye gelip inceleme yapın, üstünüze düşeni yerine getirin. Eğer adım atmazsanız, vatandaşlarımız adına tüm yasal süreçleri işletmek için gerekeni yapacağız. Bu insanların gözünün içine bakarak söz veriyorum."

Atamer Mahallesi'nde yüzün üzerinde evde yaklaşık bin kişinin yaşadığı belirtilirken, bölge sakinleri uzun süredir yapı güvenliği konusunda çözüm bekliyor.

