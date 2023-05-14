SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor! YSK'dan açıklama geldi! 14 Mayıs seçim sonuçları için oylar sayılıyor | Video
SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri gerçekleşti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için sayımlar başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13.Cumhurbaşkanı olacak. Adaylardan biri seçim sonucu sonrası yüzde 50'yi aşamaz ise seçim 28 Mayıs'ta en çok oy alan iki adayın katılımı ile yeniden gerçekleşecek.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:28
02:12
SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI YAYIN İZLE 14.05.2023 | 18:03
02:47
İstanbul'da sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı | Video 14.05.2023 | 17:39
05:04
03:19
AK Parti Genel Merkezi balkon konuşması için hazır | Video 14.05.2023 | 16:33
03:37
00:49
Türkiye Petrolleri, anneler gününü bu video ile kutladı | Video 14.05.2023 | 15:40
04:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:10
01:01
Ömer Çelik TOGG ile gelip oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:28
03:11
Bakan Nebati, aday olduğu Mersin'de oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:07
02:13
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 14:45
06:36
Bakan Varank, Bursa'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 14:41
02:30
01:56
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:58
05:17
Binali Yıldırım Tuzla’da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:44
07:14
Bakan Koca oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:33
03:20
Bakan Çavuşoğlu oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:25
01:12
Bakan Kirişci oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:25
02:47
Bakan Akar oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:24
03:12
Bakan Kurum oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:24