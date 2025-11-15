Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı... Şehidin oğlu merasime babasının kıyafetleriyle katıldı
15.11.2025 | 14:19
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelirken Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit düşen Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için Büyükçekmece Kuba Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Şehit Yarbay Gökhan’ın Korkmaz’ın 13 yaşındaki oğlu Doruk Korkmaz, babasının kıyafetleriyle törene katıldı.
