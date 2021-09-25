Video Haber Sergen Yalçın'dan Altay maçı değerlendirmesi | Video

Sergen Yalçın'dan Altay maçı değerlendirmesi | Video

Sergen Yalçın'dan Altay maçı değerlendirmesi | Video
25.09.2021 | 00:04

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Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

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