Sinan Ateş Davası başladı! 17 şüphelinin dosyası ayrıldı
Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası başladı. Sanıkların tasarlayarak öldürme, öldürmeye teşebbüsle suçlandığı Sinan Ateş davasında 17 şüphelinin dosyası ayrıldı.
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