Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'in ölümü... Cinayetin kilit ismi Yakup Doğan Türkiye'ye getirildi | Video
ŞİŞLİ'de geçtiğimiz yıl Eylül ayında öldürülen Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'e silahlı saldırıda motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
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