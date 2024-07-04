Siverek'te alev alan TIR kullanılamaz hale geldi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yabancı plakalı bir TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.
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