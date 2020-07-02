Son dakika! 2 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Temmuz tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 1186 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi ise hayatını kaybetti. Bugün 1543 kişi iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 176.965 oldu.