Son dakika: 29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum… | Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 29 Eylül'e ilişkin koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 386 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı 227 olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük vaka sayısında 20 binin altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30 bine yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır." ifadelerini kullandı.