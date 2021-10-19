SON DAKİKA: 5 YPG/PKK'lı teröristin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı! Hainlerin sonu kamerada...
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Son dakika haberleri... Suriye'de Mehmetçiklere makineli tüfekle ateş açmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlerin vurularak etkisiz hale getirlme anı görüntüleri ortaya çıktı!