Son dakika! 8 Temmuz koronavirüs rakamlarını Bakan Koca açıkladı | Video

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Türkiye'de son 24 saatte 1041 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 208 bin 938, can kaybı 5 bin 282 oldu.