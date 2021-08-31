Video Haber Son dakika! ABD, Afganistan'dan tamamen çekildi | Video

Son dakika! ABD, Afganistan'dan tamamen çekildi | Video

Son dakika! ABD, Afganistan'dan tamamen çekildi | Video
31.08.2021 | 00:30

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Son dakika! ABD, Afganistan’dan tamamen çekildi | Video 03:39
Son dakika! ABD, Afganistan'dan tamamen çekildi | Video 31.08.2021 | 00:30
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Son dakika haberi... ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

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