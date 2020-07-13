Son Dakika: ABD'de internette 'Wayfair çocuk ticareti' skandalı! Çocuklar sapıklardan nasıl korunabilir? | Video

Son dakika haberi... ABD'de internette ticaret yapan Wayfair isimli şirketin sapıklara çocuk satışı yaptığı iddiaları dünyada gündem oldu! Wayfair isimli sitede bazı çocuk kıyafetlerinin kayıp çocuk isimleri ile ve çok yüksek fiyatlara satışa konulması sapıklara çocuk satıldığı iddialarını güçlendirdi. Çocuklar sapıklardan nasıl koruyabiliriz? Sapıkların çocuklarımıza internet ile ulaşmasını nasıl engelleyebiliriz? ABD ve Almanya'da kaybolan çocuklar nerede? Uzmanlar canlı yayında; 'Wayfair sapıklara çocuk satışı skandalı' ve kayıp çocuklar, çocuk güvenliği ile ilgi konularda yorumlarda bulundu..