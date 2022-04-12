Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ A Haber'de | Video

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, Son dönelerde tartışma konusu olan nafaka, küçük yaşta evlilik, sosyal medyada gündeme getirilen konular ve FETÖ’ye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.