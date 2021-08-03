Video Haber Son dakika: Afganistan'da büyük patlama! | Video

Son dakika: Afganistan'da büyük patlama! | Video

Son dakika: Afganistan'da büyük patlama! | Video
03.08.2021 | 19:23

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Son Dakika... Afganistan’ın başkenti Kabil’de Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi’nin evinin yakınlarında büyük bir patlama meydana geldiği bildirilirken, patlama sonrası bölgede silah sesleri duyulduğu aktarıldı.

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