Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Adana'nın Çukurova ilçesinde AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı lanetliyoruz. 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız." ifadelerini kullandı.