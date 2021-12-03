Son dakika! AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti | Video

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Çavuşoğlu, AGİT 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı | Video 02.12.2021 | 14:29
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Dijital Mecralar Komisyonu, Google temsilcilerini kabul etti | Video 02.12.2021 | 14:16
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AK Parti'nin kurucu üyesi ve eski devlet bakanı Güldal Akşit bir si üredir koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti.