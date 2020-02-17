Son dakika! Ankara'da okulda silahlı dehşet! Güvenlik görevlisi önce okul müdürünü sonra kendini vurdu | Video
Son dakika haberi... Ankara'da bir okulda müdürle tartışan güvenlik görevlisi dışarıdan getirdiği silahla önce müdüre ateş ederek yaraladı sonrasında ise teslim olmamak için intihar girişiminde bulundu.Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesinde okul müdürü ve güvenlik görevlisi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dışarıdan getirdiği silahla müdür odasına giden güvenlik görevlisi M.E, okul müdürü Ş.A.G'yi tabancayla vurarak yaraladı. Daha sonra polise teslim olmamak için kendini vuran Ekinci, ağır yaralandı. Olayın olduğu sırada okulda bulunan öğrenciler tahliye edilerek okul tatil edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:49
04:10
Ne yediğinize dikkat! 7 bin gıda polisi görev başında | Video 17.02.2020 | 11:57
01:26
Eşek etine 10 yıl hapis cezası geliyor | Video 17.02.2020 | 11:43
02:29
Son dakika! İYİ Parti'de yeni şok istifa! | Video 17.02.2020 | 11:36
02:54
Son dakika: İş dünyasına yeni müjde! Bir faiz indirimi daha yapıldı | Video 17.02.2020 | 11:23
00:51
01:18
01:59
Son dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'e 'Çelikten hat' kurdu | Video 17.02.2020 | 11:09
03:03
02:05
00:09
01:23
Türk heyeti Moskova'ya gidiyor! Çavuşoğlu Lavrov ile görüşecek | Video 17.02.2020 | 10:22
01:23
01:13
03:06
İstanbul Halkalı'da araçlara dadanan multimedya teyp faresi kamerada | Video 17.02.2020 | 10:10
03:17
01:35
01:14
00:39