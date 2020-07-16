Son Dakika: Ayasofya Camii için imza töreni | Video

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında; Ayasofya-i Kebir Camii İşbirliği Protokolü imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı. Tören Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleşti.