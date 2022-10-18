Son Dakika: Bakan Dönmez'den TBMM'de açıklama! "Amasra'daki maden kazasında sorumlular kimse ortaya çıkarılacak" | Video
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Son dakika haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciası ile ilgili Meclis'i bilgilendirdi. Bakan Dönmez, maden ocağında kara kutu olduğunu, tüm konuşmaların dinleneceğini bildirdi. Bakan Dönmez, madende son tespit edilen metan gazı oranının 1,69 olduğunu, saat 18.09'dan sonra bir daha veri alınamadığını duyurdu. Bakan Dönmez, "Hiç endişeniz olmasın. En ufak ihlal varsa ortaya çıkarılıp gereği yapılacaktır." diye konuştu.