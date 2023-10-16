SON DAKİKA | Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidani İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Birçok mevkidaşı ile önemli görüşmeler gerçekleştiren Bakan Fidan, bu kez Hamas lideri İsmail Haniyye telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede sivillerin serbest bırakılması konusu ele alındı.