Video Haber SON DAKİKA | Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
SON DAKİKA | Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü

SON DAKİKA | Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü

16.10.2023 | 20:45

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidani İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Birçok mevkidaşı ile önemli görüşmeler gerçekleştiren Bakan Fidan, bu kez Hamas lideri İsmail Haniyye telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede sivillerin serbest bırakılması konusu ele alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü 01:03
SON DAKİKA | Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü 16.10.2023 | 20:45
Aşkelon’da A Haber canlı yayınına müdahale 01:37
Aşkelon'da A Haber canlı yayınına müdahale 16.10.2023 | 19:49
İsrail askeri A Haber ekibine müdahale etti 03:39
İsrail askeri A Haber ekibine müdahale etti 16.10.2023 | 19:27
Kudüs sokaklarında neler yaşanıyor? A Haber Mescid-i Aksa’da 07:53
Kudüs sokaklarında neler yaşanıyor? A Haber Mescid-i Aksa'da 16.10.2023 | 18:42
CNN International’e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Savaşımız tüm sivillerle 00:30
CNN International'e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Savaşımız tüm sivillerle 16.10.2023 | 17:37
Savunma Bakanı Güler, Kosova’da tarihi yerleri gezdi 06:40
Savunma Bakanı Güler, Kosova’da tarihi yerleri gezdi 16.10.2023 | 17:57
Freni patlayan minibüs yokuş aşağı böyle sürüklendi: 7 yaralı 02:41
Freni patlayan minibüs yokuş aşağı böyle sürüklendi: 7 yaralı 16.10.2023 | 18:03
Beşyol metrobüs köprüsünde yoğunluk çileden çıkarıyor! 00:14
Beşyol metrobüs köprüsünde yoğunluk çileden çıkarıyor! 16.10.2023 | 18:05
İsrail meclisindeki oturum siren sesleriyle bölündü 00:52
İsrail meclisindeki oturum siren sesleriyle bölündü 16.10.2023 | 18:01
SON DAKİKA | Gazze’de dehşete düşüren görüntü! 10 günde bu hale geldi... 01:48
SON DAKİKA | Gazze'de dehşete düşüren görüntü! 10 günde bu hale geldi... 16.10.2023 | 13:06
Dünya Gıda Günü’nde Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Suyu korumak vatanı korumaktır | Video 04:59
Dünya Gıda Günü'nde Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Suyu korumak vatanı korumaktır" | Video 16.10.2023 | 10:40
Bakan Yerlikaya: ’Kafes’ operasyonlarında 2 çete çökertildi | Video 01:40
Bakan Yerlikaya: 'Kafes' operasyonlarında 2 çete çökertildi | Video 16.10.2023 | 09:38
Sapağı kaçırmamak isterken TEM’de kazaya sebep oldu: 3 yaralı 02:14
Sapağı kaçırmamak isterken TEM’de kazaya sebep oldu: 3 yaralı 15.10.2023 | 22:45
Aliyev: “Kendilerine ‘cumhurbaşkanı’ diyen üç palyaço, hak ettikleri cezayı bekliyor” 13:37
Aliyev: “Kendilerine ‘cumhurbaşkanı’ diyen üç palyaço, hak ettikleri cezayı bekliyor” 15.10.2023 | 21:02
Aliyev, Hankendi ve Hocalı’da Azerbaycan bayrağını göndere çekti 00:35
Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti 15.10.2023 | 21:02
Fas’ta Filistin’e destek protestosu 03:46
Fas’ta Filistin’e destek protestosu 15.10.2023 | 18:14
Hamas, Lübnan’dan İsrail’e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi 00:11
Hamas, Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi 15.10.2023 | 18:14
Freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı 01:03
Freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı 15.10.2023 | 18:14
50 metrelik uçuruma yuvarlanan hayvan, 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı 01:40
50 metrelik uçuruma yuvarlanan hayvan, 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı 15.10.2023 | 17:55
Yeşil Sol Parti kongresinde teröristbaşı posteri | Video 00:24
Yeşil Sol Parti kongresinde teröristbaşı posteri | Video 15.10.2023 | 14:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA