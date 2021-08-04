Video Haber Son dakika: Bakan Kurum'dan A Haber'de flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Kurum'dan A Haber'de flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Kurum'dan A Haber'de flaş açıklamalar
04.08.2021 | 15:38

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Son dakika: Bakan Kurum'dan A Haber'de flaş açıklamalar 12:17
Son dakika: Bakan Kurum'dan A Haber'de flaş açıklamalar 04.08.2021 | 15:38
Bakan Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan yangınlarla ilgili açıklama | Video 06:01
Bakan Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan yangınlarla ilgili açıklama | Video 04.08.2021 | 15:04
Engin Ardıç | Türk’e Türk propagandası 03:06
Engin Ardıç | Türk’e Türk propagandası 04.08.2021 | 14:11
Yavuz Donat | Ey körler!.. Ey sağırlar!.. 05:54
Yavuz Donat | Ey körler!.. Ey sağırlar!.. 04.08.2021 | 14:08
Milli Savunma Bakanlığı'ndan orman yangınları paylaşımı 33 sorti ve 462 saat uçuş 00:47
Milli Savunma Bakanlığı'ndan orman yangınları paylaşımı "33 sorti ve 462 saat uçuş" 04.08.2021 | 12:21
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de 10:48
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de 04.08.2021 | 11:34
Alevler termik santrale ulaşmadan durduruldu! 03:21
Alevler termik santrale ulaşmadan durduruldu! 04.08.2021 | 11:20
Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'dan skandal! Kural tanımaz başkan 00:15
Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'dan skandal! Kural tanımaz başkan 04.08.2021 | 08:50
MSB'den Denizli'deki yangınla ilgili açıklama: İş makinaları ve personel görevlendirilmiştir | Video 00:26
MSB'den Denizli'deki yangınla ilgili açıklama: İş makinaları ve personel görevlendirilmiştir | Video 04.08.2021 | 00:24
SON DAKİKA | 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 01:13
SON DAKİKA | 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 03.08.2021 | 23:46
SON DAKİKA | 3 bakandan yangın bölgesinde önemli açıklamalar! Antalya'ya 47,5 milyon TL ödenek ayrıldı | Video 28:17
SON DAKİKA | 3 bakandan yangın bölgesinde önemli açıklamalar! Antalya'ya 47,5 milyon TL ödenek ayrıldı | Video 03.08.2021 | 22:49
Jandarma alevlerin içinde: Canlarımız da bize emanet | Video 02:06
Jandarma alevlerin içinde: Canlarımız da bize emanet | Video 03.08.2021 | 22:50
Cumhurbaşkanı ile 'Gündem Özel' canlı yayınla bugün 21.00'de ATV'de | Video 00:19
Cumhurbaşkanı ile 'Gündem Özel' canlı yayınla bugün 21.00'de ATV'de | Video 03.08.2021 | 22:12
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yangınlara ilişkin son dakika açıklamaları | Video 28:03
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yangınlara ilişkin son dakika açıklamaları | Video 03.08.2021 | 22:05
Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! YKS tercih süresi uzatıldı | Video 00:15
Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! YKS tercih süresi uzatıldı | Video 03.08.2021 | 21:21
Son dakika! Manavgat'taki yangınla ilgili flaş gelişme! 1 kişi tutuklandı | Video 01:12
Son dakika! Manavgat'taki yangınla ilgili flaş gelişme! 1 kişi tutuklandı | Video 03.08.2021 | 21:11
Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı | Video 04:15
Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı | Video 03.08.2021 | 19:31
Son dakika: Afganistan'da büyük patlama! | Video 00:52
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Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.

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