Son Dakika: Bakan Soylu'dan tatbikat açıklaması! Saat 18:57'de... | Video

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek."