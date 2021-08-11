Son dakika: Bartın Sinop Kastamonu ve Samsun'da sel felaketi! Hastane tahliye edildi, yollar çöktü, köprüler yıkıldı... | Video

Son dakika haberine göre; Bartın ve Sinop'un ardından Kastamonu ve Samsun'u da sel vurdu. Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilirken, mahsur kalanlar helikopter desteği ile kurtarılmaya çalışılıyor. Bartın'da, Karabük Karayolunda meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kastamonu'da ise Bozkurt'ta Ezine çayı taştı, toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede önlem alan ekipler geçişe izin vermiyor.